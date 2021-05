Geen Lamkel Zé in de basis bij Antwerp: "Er was nu al gezaag omdat hij erbij was"

Ook op de vijfde speeldag van de Champions' play-offs kon Antwerp niet winnen. De ploeg van Frank Vercauteren ging na rust met de billen bloot in de Luminus Arena. Antwerp moet zondag winnen tegen Anderlecht om op plaats drie te finishen.

Nochtans kreeg Vercauteren donderdag goed nieuws te horen: Batubinsika en Lamkel Zé legden immers een negatieve coronatest en maakten zo deel uit van de wedstrijdkern. De ideeën en klasse van Lamkel Zé werd de afgelopen wedstrijden gemist, maar de Kameroener begon toch op de bank. Frank Vercauteren gaf er in zijn gekende stijl tekst en uitleg bij die keuze.

“Didier heeft veertien dagen niet getraind, we hebben die gewoon niet gezien hé. Wellicht zijn er ploegen die zo’n jongens gewoon in het team zetten, maar dan haal je alle verhoudingen in je kleedkamer overhoop. Dat kan je niet verantwoorden. Er zijn nu al spelers die zagen omdat hij erbij was, terwijl we hem twee weken niet gezien hebben.”

Didier Lamkel Zé viel op het uur in voor Alexis De Sart. De Kameroener pakte geel na een tik aan McKenzie, maar kon zich voor het overige amper tonen. “Je zag ook in zijn invalbeurt dat hij niet helemaal fit was. Ach, we moeten af van die attitude van niet trainen en toch spelen. Het probleem is dat we ons dat op dit moment niet kunnen permitteren”, aldus Frank Vercauteren.