Philippe Clement: "Ik schat de tweede opeenvolgende titel op rij nu hoger in dan in het verleden"

Voor de eerste keer in 43 jaar kon Club Brugge twee jaar op rij kampioen spelen, een prestatie waar Philippe Clement enorm fier op is.

Anderlecht deed het hen meermaals voor, van 2011 tot 2014 zelfs drie jaar op rij, maar voor Club brugge was het al van 1977 geleden om tweemaal op rij kampioen te spelen.

"Ik ben dan ook super fier op mijn spelers en staf. Het is zeer moeilijk naar motivatie en scherpte toe om twee jaar na elkaar kampioen te spelen. Dat het 43 jaar geleden is voor deze club, maakt het nog eens extra speciaal", klinkt het op de persconferentie achteraf.

De lofzang van Clement vleef maar duren richting zijn spelers en staff. "Ze hebben echt iets uniek gerealiseerd. Ik durft zelfs te zeggen dat nu tweemaal op rij kampioen spelen hoger in te schatten is dan in het verleden; Door dit play off-systeem en de halvering van de punten, is het extra moeilijk om stand te houden."

Kompany treedt Clement bij

Zijn collega-trainer Vincent Kompan treedt hem alleszins bij. "Voor we verder gaan met vragen, wil ik even iets zeggen. Want ik wil Clement feliciteren met deze titel en hij heeft echt wel gelijk. Tweemaal op rij kampioen spelen is het allermoeilijkste dat er is. Het is me zelf pas op het einde van mijn carrière gelukt", herinnert Kompany zich.

Bij Anderlecht werd Kompany tweemaal landskampioen met een jaartje tussen. Ook bij Manchester City zat er een jaar tussen de eerste twee landstitels van Kompany. In 2017/18 en 2018/19 lukte het hem wel om tweemaal op rij te worden met de Citizens.

"Het is ze gelukt, en nu goed vieren!", eindigt Kompany. Waarop Clement nog even fijntjes zegt dat er nog een wedstrijd gespeeld moet worden. "Niet zeveren hé Philippe", lacht Kompany.