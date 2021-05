Kompany met heel mooie worden voor 'Jeanke', al sinds zijn zesde een steun en toeverlaat: "Hij haalde me uit mijn tenue toen ik met bevroren handen zat te rillen"

Donderdagavond kreeg Jeanke De Bock een welverdiende erehaag van de Anderlecht-spelers en -staf. De man liep 36 jaar rond op Anderlecht en was er allemans vriend. Vincent Kompany kent hem al sinds zijn zesde.

Kompany reageerde zowaar emotioneel bij het afscheid van de man die op pensioen gaat. De Brusselaar in hart en ziel was bij paars-wit meer dan een materiaalman. "Hij was mijn délégué bij de U9, maar ik ken hem al sinds mijn zesde. Hij was één van de mensen die me uit mijn tenue hielp toen ik met bevroren handen na een wedstrijd zat te rillen in de kleedkamer. De mensen hebben veel verandering gezien bij Anderlecht de laatste vijf jaar, maar mensen als Jeanke zijn niet altijd zichtbaar."

"Die mensen zijn zo belangrijk voor onze sport. Er is altijd een fase voor de wedstrijd dat je niet in de weg van de spelers wil lopen, dat je ze gerust moet laten. Dat duurt 10-15 minuten en ik kan me niet herinneren hoeveel keer ik met Jeanke in zijn materiaalkot naar de foto's van oude teams gekeken heb. Hij kon me dan verhalen vertellen over bepaalde spelers, iconen van de club."

"We spraken vaak over de grote momenten in de jaren 70 en hij vertelde dan verhalen over die spelers en coaches. Dat is belangrijk voor mij, want zo kan ik dat ook overbrengen op mijn spelers. Of ze laten weten wat mensen als Philippe Albert of Paul Van Himst betekend hebben voor de club. Die mensen zijn superbelangrijk!"