Late gelijkmaker Anderlecht streep door de rekening van Antwerp

Antwerp holde in Genk 45 minuten lang achter de feiten aan. Een duidelijke 4-0 nederlaag was het zware verdict. Geen tweede plaats, geen voorronde Champions League voor de Great Old.

De avond werd enkele uren later nog een tikkeltje somber voor Vercauteren en co. Door de late gelijkmaker van Bruun Larsen (3-3) voor Anderlecht tegen kersvers kampioen Club Brugge staat paars-wit in de rangschikking één punt voor op Antwerp.

Zondag vechten (sic.) Vercauteren en Kompany wie met plaats drie aan de haal zal gaan. Dankzij het puntje van donderdag volstaat voor Anderlecht een gelijkspel. Antwerp móet dan weer winnen om alsnog over paars-wit naar plaats drie te wippen. Geen sinecure, want Antwerp kon nog geen match winnen in deze play-offs. Bovendien haalde het in de reguliere competitie nul op zes tegen de Brusselaars.

Voor de volledigheid: een derde plaats in de eindrangschikking levert een ticket op voor de laatste voorronde van de Europa League. Gaat het mis in deze voorronde, is er nog steeds het vangnet van de poulefase van de Conference League. Als Villarreal de finale van de Europa League wint tegen Manchester United en in La Liga in de top zes eindigt, is de Belgische nummer drie rechtstreeks geplaatst voor de poules van de Europa League, wat zowel sportief als financieel erg interessant is.

Het nummer vier in de rangschikking plaatst zich voor de derde voorronde van de Conference League.