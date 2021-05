"Play-offs zijn bedoeld om de rijken nog rijker te maken" en "Denkt u dat ze daaraan zullen vasthouden? Ik dacht het niet"

Club Brugge is kampioen en dat heeft ook Peter Vandenbempt gezien. De man van de radio is wel duidelijk over de play-offs.

"Voorstanders van de play-offs maken zich sterk dat we altijd goede wedstrijden krijgen, het niveau van ons voetbal is gestegen en je kampioen wordt tegen de groten. Ik zeg dat dat niet klopt", aldus Vandenbempt in Het Nieuwsblad.

"Tot gisteren was Anderlecht dan kampioen met 18 punten in de onderlinge duels, maar door de idiote halvering van de punten telt het tegen de groten enkel in het voorjaar ... En hoeveel goede wedstrijden hebben we gezien deze play-offs?"

Zoals Super League?

De man van de radio verwacht dat er snel opnieuw een uitbreiding zal komen: "De verkorte play-offs waren beter. Maar denkt u dat ze eraan zullen vasthouden eens we opnieuw met zestien zijn in 1A en er twee elk seizoen de boot dreigen te missen?"

"Ik dacht het niet. De play-offs zijn vooral bedoeld om de rijke clubs nog rijker te maken en de kloof met het peloton nog groter. Zoals de Super League een beetje ... en waren we daar niet allemaal tegen?"