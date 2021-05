Ritchie De Laet hard voor ploegmaten: "Ze waren in hun tuin aan het wandelen"

Royal Antwerp FC kreeg gisteren een pandoering van Racing Genk. Ritchie De Laet kon er niet mee lachen.

The Great Old kreeg een pak rammel op bezoek bij Racing Genk, tot groot ongenoegen van Ritchie De Laet. “Het leek alsof er een paar geen zin hadden vandaag. We moeten naar onszelf kijken en die mensen moeten zich nog kunnen opladen voor nog een wedstrijd”, zei hij aan Het Nieuwsblad.

De Laet mikt nog altijd op de derde plaats in de eindrangschikking. “Alles of niks, het is thuis en we kunnen toeleven naar een finale voor die derde plaats. We moeten onze batterijen nu weer opladen en naar zondag toewerken. Dat moet kunnen.”

De Laet zag bij enkele ploegmaten wat je niet wil zien gebeuren. “We spelen oké in de eerste helft en we willen de tweede goed starten, maar zoals ik zeg: ik denk dat er vandaag een paar waren die precies in hun tuin aan het wandelen waren. Dan wordt het moeilijk tegen een ploeg als Genk, natuurlijk.”