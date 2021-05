Kompany wil de kloof snel dichten: "We staan nog niet scherp genoeg, maar Yari, Anouar, Francis... ze gaan beter worden!"

Klasse heb je of je hebt het niet. Vincent Kompany heeft het. Hij was de eerste om Club Brugge te gaan feliciteren met de titel. Daarna keek hij al toekomstgericht: "We hebben een inhaalbeweging te maken!"

Anderlecht had wel grote delen van de match het balbezit, maar deed er weinig mee. "Opnieuw moeten we op bepaalde momenten iets scherper zijn om sneller te trappen. Op het einde was het beter, maar soms kwamen we in juiste zones terecht en hadden we te weinig dreiging. Dat was bij Brugge andersom. Het allerbelangrijkste is dat we in de loop van de wedstrijd tot ons plan zijn gekomen", zei hij na de match.

"We moeten nog veel vooruitgang maken, zo simpel is het. Met de tijd zullen we de ballen wel in de juiste ruimtes krijgen. We staan nog niet scherp genoeg, maar dat gaat komen. Yari, El Hadj, Amuzu, zij gaan beter worden. De jongens waar we vandaag tegen spelen hebben al een bepaalde status. Waar onze jongens later zullen zitten zal waarschijnlijk hoger zijn, maar dat is nog niet voor nu.”

Kompany meent dat de kloof wel snel gedicht kan worden. “Ze zijn de terechte kampioen van dit seizoen. Zij hebben niet alleen dit seizoen goed werk geleverd, ook achter de schermen gaat het al lang goed. Wij als Anderlecht zijn ook vaak in die positie gekomen dat wij de bloemen kregen. Nu moeten wij achter de schermen het nodige doen om de inhaalbeweging te maken. Hard werken doen we genoeg, nog even pushen.”