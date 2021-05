Peter Croonen laat zich uit over transferzomer Genk: "Met deze twee gaan we mee nadenken, al de rest aan boord houden"

De Beker van België én een tweede stek in het eindklassement in de Jupiler Pro League. Neen, het seizoen van Genk was zeker niet slecht te noemen. En nu?

De toekomst lijkt rooskleurig te ogen voor KRC Genk, al komt er natuurlijk eerst een nieuwe transferzomer aan.

Twee uitgaande transfers?

Dat beseft ook voorzitter Peter Croonen, die zich heeft uitgelaten over de hele zaak: "In het geval van Lucumi en Onuachu zullen we met hen meedenken over een transfer, als die zowel voor de speler als voor de club respectvol is", aldus Croonen in Het Laatste Nieuws.

Alle anderen? Die zullen (moeten) blijven als het van de sterke man afhangt: "Het is onze intentie om ze allemaal aan boord te houden. Er zullen aanbiedingen komen voor Thorstvedt, Ito en Bongonda, maar als we denken over onze plannen voor volgend seizoen is dat mét hen."