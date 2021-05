De Ketelaere met duidelijk boodschap voor trainer en bestuur voor volgend jaar: "Dat weten ze hier ook"

Ondanks dat er verloren werd tegen Racing Genk, gaat Brugge opnieuw een feestnacht tegemoet. Ook Charles De Ketelaere heeft er zin in, al heeft hij nog een belangrijke ambitie voor volgend jaar.

De Ketelaere werd na de wedstrijd Club Brugge - Racing Genk gelauwerd tot man van de match maar kon toch niet helemaal tevreden zijn met de wedstrijd. "Proficiat? Ja... verloren hé", klinkt het veelbetekenend.

"We wilden nog een goede prestatie neerzetten en ondanks het verlies spelen we geen slechte wedstrijd. Nu moeten we een feestje bouwen en niet te veel aan het resultaat denken", relativeert hij het resultaat al snel.

De Ketelaere heeft er een uitstekend seizoen op zitten en met de komst van de transferperiode wordt er her en der al gesuggereerd dat De Ketelaere een belangrijk target is voor sommige ploegen in Europa.

"Ik wil vooral dat ze me op een centralere positie zetten, dan kom ik beter tot mijn recht. Dat heb ik vandaag laten zien en weten ze hier ook wel", besluit de 20-jarige Belg.