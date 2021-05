Noah Mbamba, geboren in 2005, maakt zijn debuut in de hoogste klasse bij Club Brugge

Noah Mbamba maakt vanavond zijn debuut bij de eerste ploeg van Club Brugge tegen Racing Genk. Mbamba is nog maar 16 jaar jong, en is de eerste speler geboren in 2005 die zijn debuut maakt in eerste klasse. Het Brugs jeugdproduct speelde van zodra het al kon, bij de grote jongens.

Vanaf 16-jarige leeftijd mag je als speler aantreden bij de senioren. Noah Mbamba mocht dan ook direct vanaf zijn 16 bij de beloften van Club Brugge spelen in de Proximus League, straf! De jongeling maakt nu vanavond zijn debuut bij het eerste elftal van Blauw-Zwart in de Jupiler Pro League. De Brugse tiener is geboren op 5 januari 2005. De eerste wedstrijd van Club NXT na de winterstop was op 22 januari tegen Lierse, Mbamba was nog maar 17 dagen speelgerechtigd maar mocht meteen starten voor de Brugse beloften. Het gaat allemaal dus heel snel voor de tiener, afwachten nu wat de toekomst voor hem in petto heeft.





