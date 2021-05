Blik van John van den Brom meteen gericht op volgend seizoen: "Zij kunnen vertrekken, de rest houden we aan boord"

Zestien op achttien in de play-offs en de beker op zak... Wat heeft RC Genk er enkele fantastische maanden achter de rug. John van den Brom lag even onder vuur, maar ook hij verdient credits voor de Genkse metamorfose.

En de Nederlander was nog hongerig. Meteen na afloop van de match tegen Club Brugge was hij al bezig met volgend seizoen. "Ik ben heel trots op ons parcours. Dit is een heel mooie basis om het nieuwe seizoen mee te beginnen. Ik ben blij dat ik terug ben in België, bij zo'n club en met zo'n spelersgroep. Van deze momenten moet je genieten. Nu is het even weer bijkomen en daarna vol aan de bak, hopelijk mét publiek. Hoe dan ook oogt de toekomst mooi met deze spelersgroep. Ik moet hen bedanken voor het geweldige seizoen", aldus Van den Brom.

Voor Van den Brom en co is het nu bang afwachten hoe de kern er binnen pakweg twee maanden zal uitzien. De goede prestaties van de Limburgers zijn elders immers ook niet onder de radar gebleven. "Lucumi en Onuachu kunnen vertrekken, als iedereen er beter van wordt. Daar anticiperen we ook op. Al de rest houden we normaal gezien aan boord. Al vertrekken er mogelijk ook nog enkele jongens die minder aan spelen toekwamen. Ook daar zullen we op reageren, dat is werk voor Dimi (de Condé, red.) en mij."

Opvallend: tegen Club Brugge keek Paul Onuachu negentig minuten vanaf de invallersbank toe. "Normaal gezien zou Paul spelen, maar ik merkte de afgelopen dagen dat hij niet 100% fit was. Ik heb het hem gevraagd en hij gaf het ook toe. Dan is de keuze snel gemaakt, zeker omdat je iemand als Cyriel (Dessers, red.) achter de hand hebt. Hij heeft het weer goed gedaan. Hij hield de verdedigers aan de praat, was erg beweeglijk en schoot die strafschop er goed in. Ook Cyriel willen we zeker aan boord houden", besluit Van den Brom.