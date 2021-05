Mag Genk hopen op nog een seizoentje met zijn vlotscorende reus? "Of ik een Genkie blijf? Tuurlijk, waarom niet?"

Paul Onuachu won gisteren de bekroning van Profvoetballer van het jaar. Na zijn opmerkelijk seizoen met Genk was dat niet geheel onverwacht. De boomlange Nigeriaan gaf er ook wat hoop aan Genk.

“Ik ben trots op mezelf”, reageerde Onuachu. “Ook proficiat aan Noa en Rapha, ze hebben knap werk geleverd dit seizoen. Voor een individuele award ben je altijd een beetje nerveus. ‘t Was een fantastisch jaar. Ik kwam hier voor bekers. We hebben de beker gewonnen en zaten dicht bij de titel, dus ja."

Maar kan Genk volgend seizoen nog op hem rekenen? Hij liet alvast uitschijnen dat hij het niet erg zou vinden om nog even te blijven. "We gaan naar de Champions League. Het draait allemaal rond het team en de spelers rondom je, zonder hen had ik die goals niet gemaakt. Of ik een Genkie blijf? Tuurlijk, waarom niet. Ik woon in België, het zou leuk zijn om nog eens te winnen.”