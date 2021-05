Werd Alexander Blessin terecht Coach van het Jaar? "Ik had die prijs altijd aan Philippe Clement gegeven"

Alexander Blessin is op de Pro League Awards verkozen tot Coach van het Jaar na zijn successeizoen bij KV Oostende. De Duitser loodste KVO naar een onverhoopte vijfde plaats in de reguliere competitie en zijn ploeg deed tot de laatste speeldag mee voor een plaats in de Champions Play-Off?

Een terechte bekroning voor Blessin, die trofee van Coach van het Jaar? Een vraag die in Extra Time ook aan Vincent Mannaert gesteld werd. "Dan had hij play-off 1 moeten halen, vind ik. Ik zou die prijs altijd aan Philippe Clement geven." In voetsporen van Boskamp Mannaert schoof dus zijn eigen trainer naar voren en kwam ook met argumenten. "Waarom gebeurt het zo weinig dat je back-to-back de titel pakt? Omdat het zo moeilijk is. Het is geleden van Boskamp in de jaren negentig met Anderlecht dat zelfde trainer met dezelfde club dat doet." De geschiedenis leert inderdaad wel dat het geen evidentie is. "Anderlecht is de laatste club die drie keer op een rij kampioen speelde en deed dat met drie verschillende trainers: Jacobs, Van den Brom, Hasi. Philippe heeft twee keer op rij de titel gepakt met dezelfde club."