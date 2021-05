Dit weekend witte rook: Clement krijgt garanties en gaat verlengen

Club Brugge is in volle onderhandeling met Philippe Clement over de verlenging van zijn contract. De succescoach gaat dit weekend waarschijnlijk al bijtekenen.

Club zat vrijdag samen met Clement en die gesprekken verliepen constructief, weet Het Nieuwsblad. Blauw-zwart wil zijn contract opwaarderen en hij heeft ook garanties gekregen dat de kern versterkt zal worden. Dit weekend zitten beide partijen opnieuw samen en ze willen dan tot een akkoord komen en de verlenging aankondigen. Maandag vertrekt Clement immers op vakantie.