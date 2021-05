Abdoulaye Seck verkozen tot speler van de maand bij Antwerp

De fans verkozen Abdoulaye Seck tot speler van de maand.

Elke aanvaller in de Jupiler Pro League is al zacht of onzacht in contact gekomen met Abdoulaye Seck. De Kameroense verdediger van Antwerp combineert stevig verdedigen met een goede voorzet. Zijn prestaties in de Champions Play-Off zijn niet onopgemerkt gebleven bij de fans van Antwerp. Zij verkozen hem namelijk tot speler van de maand.

Abdoulaye Seck kwam dit seizoen 45 keer in actie voor Antwerp in alle competities te samen. Daarin kon hij viermaal scoren en gaf hij één assist.

De verdediger die in de zomer van 2018 uit Noorwegen overkwam is uitgegroeid tot een publiekslieveling en sterkhouder bij 'The Great Old'.