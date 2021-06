Wél duidelijkheid, maar slecht nieuws voor Anderlecht: 'Dit bedrag verlangt Manchester City voor Nmecha'

Lukas Nmecha is momenteel dé topprioriteit van Peter Verbeke. De sportief directeur van RSC Anderlecht beseft echter dat het heel moeilijk wordt om de aanvaller in Brussel te houden.

In dat opzicht heeft RSC Anderlecht al een lijntje uitgeworpen naar Ally Samatta. De voormalige topschutter van KRC Genk zit in Turkije op een dood spoor. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

Manchester City beseft namelijk dat er een aardig zakcentje kan worden verdiend aan Lukas Nmecha. Bovendien zijn de prestaties van de aanvaller in de Premier League en in de Bundesliga niet onopgemerkt gebleven.

Geen spek naar paars-witte bek

The Daily Mail beweert dat er al enkele clubs hebben geïnformeerd naar Nmecha. The Citizens hopen ondertussen tien miljoen euro te vangen voor Nmecha. En dat is geen spek naar paars-witte bek.