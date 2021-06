🎥 Alle doelpunten van Antwerp van dit seizoen op een rij

Antwerp sloot het seizoen af als 3de en de club maakte een mooie compilatie van alle doelpunten van het afgelopen seizoen. Ken jij de drie topscoorders van Antwerp?

Antwerp maakte dit seizoen in alle competities samen 74 doelpunten. De club heeft deze samengevoegd in één video en gedeeld om zo de fans de kans te geven om nog even na te genieten. Niet verrassend is Dieumerci Mbokani de topscoorder bij Antwerp met 14 doelpunten. Hij komt op gelijke hoogte met Lior Refaelov maar Mbokani had hiervoor 37 wedstrijden nodig terwijl Refaelov er 14 maakte in 43 wedstrijden.

De top drie wordt vervolledigd door Didier Lamkel Zé die in 24 wedstrijden tienmaal tot scoren kwam. Dit aantal had veel hoger kunnen zijn mocht hij niet voor de winterstop disciplinair in de B-kern had gezeten.

De man met het beste gemiddelde bij Antwerp is Guy Mbenza. Hij speelde twee wedstrijden voor Antwerp (in totaal 83 minuten) en kwam daarin éénmaal tot scoren. De jonge aanvaller van Congo-Brazzaville werd midden februari uitgeleend aan Stade-Laussane in Zwitserland. Daar scoorde hij zeven doelpunten in 15 wedstrijden. Hij keert deze zomer terug bij Antwerp om de concurrentie aan te gaan met Mbokani (als die blijft).

Geniet hieronder van de 74 doelpunten van Antwerp!