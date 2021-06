Club Brugge heeft jonge Colombiaanse flankaanvaller op de radar en zou al bod van 6 miljoen hebben uitgebracht

Club Brugge is op zoek naar een linkse flankaanvaller om Krépin Diatta te vervangen. Op die positie was het afgelopen seizoen immers dikwijls behelpen met Charles De Ketelaere of David Okereke. In Colombia meldt men dat blauw-zwart al een bod uitbracht op Jaminton Campaz.

De 21-jarige linksbuiten speelt momenteel voor Deportes Tolima. Hij speelde dit seizoen 14 matchen waarin hij 3 keer scoorde en 2 assists gaf. Ajax en Boca Juniors azen ook op hem en volgens de Colombiaanse media werd een bod van 6 miljoen van Club reeds geweigerd. Informa @GerGarciaGrova: Deportes Tolima ha tasado en USD 8 millones a Jaminton Campaz (21|🇨🇴)



Hace algunas semanas, el club colombiano rechazó una oferta del fútbol belga por 6 millones de la divisa norteamericana.



👉Las cifras lo alejan de Boca Juniors. pic.twitter.com/Z4e8xLofZD — Express Futbol (@ExpressFutbolCL) June 3, 2021