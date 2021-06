Jonge Duivels spelen deze middag met offensieve ploeg tegen Kazakhstan: De Ketelaere, Verschaeren, El Hadj en Openda in de basis

Onze jonge Duivels beginnen deze middag aan hun kwalificatiewedstrijden voor het EK U21. De eerste horde is Kazakhstan. Jacky Mathijssen, de trainer van de jonge Duivels, kiest het zekere voor het onzekere en zet een offensieve ploeg op het veld.

De jonge Duivels willen niet voor verrassingen komen te staan tegen Kazakhstan en lijken snel op zoek te willen gaan naar een doelpunt. Jacky Mathijssen heeft namelijk voor een zeer offensieve ploeg gekozen.

Zo staan De Ketelaere, Verschaeren, El Hadj en Openda allemaal in de basis. Amadou Onana van Hamburg is dan weer de kapitein, terwijl er ook voor Sardella, Theate, Van der Brempt, Pletinckx en Siquet gekozen wordt. In doel staat Maarten Vandevoordt. De wedstrijd start om 15u.