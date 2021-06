Mbaye Diagne kent zijn straf: Drie maanden rijverbod en boete voor ex-speler van Club Brugge

In de Premier League kende Mbaye Diagne een goede periode bij West Bromwich Albion, maar de aanvaller wordt nu nog eens herinnerd aan zijn kuren van bij Club Brugge. De ex-aanvaller van Club Brugge werd in april 2020 in Knokke tegengehouden door de politie en kent nu ook zijn straf. Volgens Het Nieuwsblad reed hij rond met een kind jonger dan drie jaar op een zitplaats zonder veiligheidsgordel. De aanvaller had ook geen geldig rijbewijs bij. De Brugse politierechtbank heeft nu beslist dat Diagne een rijverbod van drie maanden krijgt en een boete van 1.840 euro.