OFFICIEEL: Beerschot-middenvelder gaat definitief in Nederland aan de slag

Enkele weken geleden raakte het nieuws bekend dat Brian De Keersmaecker niet langer bij Beerschot zou blijven en nu heeft hij ook een nieuwe club gevonden. Hij gaat namelijk definitief bij FC Eindhoven aan de slag.

Brian De Keersmaecker werd het voorbije seizoen uitgeleend aan FC Eindhoven en daar deed de jonge middenvelder het goed. Zo was hij goed voor drie doelpunten en één assist in 26 wedstrijden in de Nederlandse tweede klasse.

Bij Beerschot was er echter geen toekomst meer voor De Keersmaecker, maar FC Eindhoven is wel tevreden over de jonge Belg. Deze middag raakte het nieuws dan ook bekend dat hij definitief in Nederland aan de slag gaat. Hij tekende een contract voor twee seizoenen.