'Aanvaller Club Brugge mag vertrekken en zwengelt op opvallende manier geruchten aan'

Club Brugge is bezig met de samenstelling van de kern voor volgend seizoen. Eerste werk: de spelers kwijtraken waar ze niet meer op rekenen. Drie dit seizoen verhuurde spelers moeten niet meer hopen op een terugkeer of kansen in Jan Breydel.

Het gaat om Kaveh Rezaei, Lois Openda en Emmanuel Dennis. Zij mogen allemaal nieuwe oorden opzoeken, zo blijkt.

Over Emmanuel Dennis was Vincent Mannaert in Extra Time heel duidelijk: hij mag op zoek naar een nieuwe club.

Fitness

Bij Club Brugge was het op. Zijn huurbeurt aan Köln liep ook niet van een leien dakje, waardoor de prijs die blauw-zwart voor hem nog zal kunnen vangen ongetwijfeld lager zal liggen dan pakweg een jaar geleden.

De Nigeriaan zelf liet zich dit weekend opmerken in de fitness, waar hij getooid was in een truitje van Galatasaray. In de Turkse pers is dat al voer voor een mogelijke overstap. Tot op heden heeft zich nog geen club officieel in Jan Breydel voor Dennis weten te melden.