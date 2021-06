Supporters Club Brugge dromen van spectaculaire terugkeer

Na vier seizoenen bij Brighton is het avontuur van José Izquierdo bij de Engelse club alvast ten einde. Dat hebben The Seagulls bekendgemaakt.

Brighton & Hove Albion have confirmed that forward Jose Izquierdo is being released when his contract expires at the end of June.



šŸ™Œ Thank you for everything, @JoseIzquierdo7.#BHAFC šŸ”µāšŖ