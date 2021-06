EK U21, CONCACAF Nations League: voor deze JPL-spelers werd het een historische avond

In Ljubljana kroonde Duitsland zich tot Europees Kampioen U21. Een slordige 9000km verderop mochten de Verenigde Staten zich winnaar noemen van de CONCACAF Nations League. Deze spelers uit de Jupiler Pro League vergrootten zondagavond hun palmares.

Duitsland won met het kleinste verschil van Portugal in de finale van het EK U21. Anderlecht-speler Lukas Nmecha was de maker van het enige doelpunt van de wedstrijd. Lees het hier nog eens na.

Niet alleen Nmecha liet zich opvallen, want ook Niklas Dorsch speelde een dijk van een wedstrijd. Als controleur voor de verdediging toonde de AA Gent-middenvelder zich onverzettelijk. In de slotfase moest Dorsch met krampen naar de kant worden gehaald.

Ethan Horvath verrassende matchwinnaar

In de finale van de CONCACAF Nations League versloegen de Verenigde Staten Mexico in een beklijvende finale, het werd 3-2. Ethan Horvath (Club Brugge) moest opdraven nadat eerste doelman Steffen geblesseerd geraakte. Horvath stopte diep in de tweede verlenging een strafschop van Guardado. Lees het hier na.

Mark McKenzie speelde de ganse partij in het hart van de verdediging. Matt Miazga kwam niet in actie, maar mocht zich mee opmaken voor een feestje. Bij Mexico bleef Genk-verdediger Gerardo Arteaga op de bank.