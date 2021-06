'Anderlecht besloot aankoopoptie niet te lichten, maar paars-wit heeft middenvelder beet'

RSC Anderlecht heeft Majeed Ashimeru definitief beet. De hoofdstedelingen lichtten de aankoopoptie niet, maar kwamen ondertussen tot een vergelijk met RB Salzburg.

Het Nieuwsblad kondigt de transfer aan, al is het nog wachten op de officiële bevestiging van RSC Anderlecht. Desalniettemin was het geen geheim dat paars-wit rond de tafel zat met RB Salzburg om Majeed Ashimeru over te nemen.

De middenvelder tekent een contract voor vier seizoenen. Over het prijskaartje is niets geweten. De aankoopoptie - die Anderlecht besloot niet te lichten - bedroeg 2,5 miljoen euro. Wellicht draait het bedrag rond anderhalf miljoen euro.