Anderlecht komt met heel goed nieuws voor de supporters

Over de voorbereiding van de ploeg van Vincent Kompany is nog bitter weinig geweten, maar vandaag loste paarswit al een eerste bommetje.

De fans van Anderlecht krijgen op 16 juli een fantastische galamatch gepresenteerd. Bovendien mag het stadion op dat moment al voor een derde gevuld zijn.

"Vrijdag 16 juli ontvangen we Ajax in het Lotto Park. De Belgische recordkampioen tegen de Nederlandse recordkampioen. Brussel tegen Amsterdam. Beiden met drie sterren op het shirt. Beiden met een voorliefde voor verfijnd voetbal", klinkt het bij paarswit.

BX against A’dam. 🟣⚪ vs ❌❌❌. What do you think, @AFCAjax? https://t.co/FJi3MLYzQK