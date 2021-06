"Hard werken wordt beloond": Club Brugge geeft youngster meerjarig contract

Bij Club Brugge beseffen ze het maar al te goed: de toekomst is aan de jeugd. En dat levert nu ook op.

Zo heeft Club Brugge met U17-international Lynnt Audoor een van zijn jeugdspelers onder contract gelegd tot 2023.

De jongeling kwam dit seizoen uit voor Club NXT en verzamelde zo ook al wat speelminuten in het Belgische profvoetbal.

Zijn contract is nu dus opengebroken tot 2023. Dat liet blauw-zwart zelf weten via de sociale media. Het is alweer een teken dat Club gelooft in zijn jeugd.