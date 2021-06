Brugse burgemeester verslikte zich: "Hoog tijd dat eindelijk de waarheid gezegd wordt in het stadiondossier"

Dat Cercle Brugge een bezwaarschrift indiende tegen het nieuwe stadion van Club Brugge zit de Brugse burgemeester hoog.

Cercle Brugge diende een bezwaarschrift in tegen het nieuwe stadion van Club Brugge, maar ook het feit dat groenzwart zegt dat Cercle Brugge uit hun stadion wordt gezet, daar kan de Brugse burgemeester Dirk De fauw niet mee lachen.

En dus haalt hij uit naar de voorzitter van Cercle. “Vincent Goemaere vergeet dat het Jan Breydelstadion stadseigendom is, waarop de Vereniging een tijdelijk gebruiksrecht kreeg en niet eens huur moet betalen”, zegt Dirk De fauw bij KW.

De burgemeester ziet dat beide ploegen al meer dan vijftien jaar bezig zijn om een nieuw stadion te krijgen. “Op 9 januari 2020 heeft het schepencollege zijn principieel akkoord gegeven dat Club kan bouwen op Olympia én dat er een oplossing moet gevonden worden voor Cercle. De Stad heeft de Blankenbergse Steenweg voorgesteld. We hebben dat niet vooraf met Cercle besproken, maar het leek de meest haalbare oplossing. Er werd uitdrukkelijk gemeld dat Cercle tijdelijk onderdak moet krijgen in het Clubstadion, als er nog geen oplossing is.”

Volgens De fauw heeft groenzwart daar geen oren naar. “Cercle weigert die uitgestoken hand en zegt niet in het stadion van de buren te willen spelen, omdat dit geen neutraal terrein is. Maar de Stad wil Cercle niet in de steek laten. We hebben al in Sint-Kruis en langs de Blankenbergse Dijk grond aangekocht voor een jeugdcentrum.”

Cercle Brugge heeft volgens de burgervader zelfs eigen plannen klaar. “Naar de buitenwereld toe doet Cercle alsof het vasthoudt aan Jan Breydel. Maar de Vereniging heeft al architecten aangesteld om een stadion in te tekenen langs de Blankenbergse Steenweg. Er is al gesproken met projectondernemers en aannemers (Global Estate en Artes). Cercle gelooft zelf nog in Sint-Pieters. Maar Vincent Goemaere voert ook gesprekken om Cercle naar Sijsele te verhuizen.”

Cercle Brugge moet dan ook standpunt nemen en snel handelen. ”Het stadsbestuur probeert om met de procederende partijen tot een akkoord te komen. Enkel met de vzw Groen is geen compromis mogelijk. Als Cercle een grote toekomst wenst, moet het nu springen. De Vereniging krijgt de kans van de Stad om de mooiste voetbalsite van Vlaanderen te bouwen. Als groen-zwart Calimero blijft spelen, zal het niet lukken!”