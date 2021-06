🎥 Junya Ito trekt vorm van bij Genk gewoon door en is matchwinnaar tegen Servië

Junya Ito is één van de absolute smaakmakers bij KRC Genk. Ook in het interlandvoetbal vergaat het de flankspeler uitstekend.

Met 12 doelpunten en 16 assists achter zijn naam heeft Junya Ito zich helemaal ontpopt tot één van de sterkhouders van KRC Genk. Ito hielp Genk mee om de beker te worden en vicekampioen te worden, achter Club Brugge.

Vijfde doelpunt als international

De mooie momenten blijven maar komen voor Ito: vrijdag tekende hij het enige doelpunt aan in een vriendschappelijke interland van Japan tegen Servië (1-0). Het is het vijfde doelpunt uit zijn carrière als international.

Om het voetbal even aan de kant te laten, is er voorlopig nog geen tijd voor Ito. Dinsdagmiddag speelt hij met Japan een WK-kwalificatiematch tegen Kyrgyzstan. Japan staat overigens in zijn groep in de WK-kwalificaties comfortabel aan de leiding.