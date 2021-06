Spraakmakende transfer van Standard naar Club Brugge? 'Speler neemt bijzonder standpunt in'

De transfer van Michel-Ange Balikwisha van Standard naar Club Brugge leek al een tijdje zo goed als in kannen en kruiken te zijn. Maar ...

Er zit een kink in de kabel, zo blijkt. En het is niet de minste, misschien zelfs de meeste belangrijke kink die mogelijk is.

Michel-Ange Balikwisha ziet het zelf niet meer zitten, zo blijkt namelijk uit berichten van La Dernière Heure alvast.

De speler kwam nochtans al naar Jan Breydel en had al een gesprek met Philippe Clement, maar zou een transfer naar het buitenland verkiezen.