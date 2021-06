Fans KV Mechelen tonen opnieuw loyaliteit aan de club

Vanochtend kwam KV Mechelen met het heugelijke nieuws naar buiten dat ze al meer dan 10.000 abonnementen verkochten voor volgend seizoen.

Het wordt vaak gezegd dat KV Mechelen een van de meest loyale supporterskernen heeft. Dat liet zich vandaag opnieuw zien in de abonnementenverkoop bij de Kakkers. Voor het vierde jaar op rij verkopen ze meer dan 10.000 abonnementen.

Afgelopen seizoen lieten de fans van KV Mechelen zich al opmerken. Het was opvallend hoe weinig fans van geel-rood een compensatie vroegen voor de gemiste wedstrijden door corona. We zullen nog even moeten afwachten om te weten waar het schip strandt. De 12.000 abonnementen van vorig seizoen overtreffen lijkt niet onhaalbaar.