Jeugdspeler KRC Genk verlengt contract: rol van tweede keeper

De 19-jarige Tobe Leysen heeft zijn contract bij KRC Genk verlengd tot 2025. De doelman zal komend seizoen de doublure van Maarten Vandervoordt zijn.

KRC Genk heeft geen ervaren keepers nodig. Het geeft vol het vertrouwen aan twee eigen jeugdspelers: Maarten Vandevoordt en Tobe Leysen. Ervaren rot Danny Vukovic moest afgelopen seizoen al plaats ruimen voor de twee jonge knapen.

Leysen kwam in 2015 over van KVC Westerlo. Hij is bovendien jeugdinternational van België.