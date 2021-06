Voormalige trainer Standard wordt assistent-trainer bij Moeskroen

José Jeunechamps wordt voorgesteld als nieuwe assistent-trainer bij tweedeklasser Moeskroen.

Na de aanstelling van Enzo Scifo en Emile Mpenza heeft Moeskroen zijn technische staff voor volgend seizoen kunnen vervolledigen. José Jeunechamps tekent een contract als assistent-trainer bij de tweedeklasser. Het is duidelijk dat Moeskroen zo snel mogelijk weer in de Jupiler Pro League wil spelen en deze staff kan daar zeker en vast bij helpen.

Als hoofdtrainer heeft Jeunechamps een verleden bij Standard, Seraing en Cercle Brugge. Als assistent was hij aan de slag bij FC Metz, Charlton Athletic, OH Leuven en in februari 2021 werd hij de assistent van Vercauteren bij FC Antwerp.