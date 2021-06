Transfernieuws en Transfergeruchten 30/06: Samatta - Balikwisha - Avenatti

In de plannen van Mbaye Leye lijkt hij niet te gaan voorkomen en dus wenkt een nieuwe uitleenbeurt. ( Lees meer )

Soap neemt nieuwe wending: 'Standard-speler heeft keuze tussen Antwerp en Club Brugge gemaakt'

De soap rond Michel-Ange Balikwisha is zo goed als voorbij. De speler zelf heeft alvast de knoop doorgehakt. (Lees meer)

'Ook Standard mengt zich in debatten met Gent, Genk, Anderlecht en Club Brugge voor topschutter'

Het zou wel eens spannend kunnen worden in de strijd om de handtekening van een gewezen topschutter. (Lees meer)

Nieuwe plottwist in dossier rond felbegeerde vervanger van Paul Onuachu bij KRC Genk

Het is niet de vraag of maar wanneer Paul Onuachu de Limburgers gaat verlaten tijdens de zomermercato. Genk had zijn gedroomde vervanger al eventjes op het oog, maar het blijkt een complex dossier. (Lees meer)