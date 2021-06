'Optie niet gelicht: KV Mechelen zoekt definitieve oplossing'

Het is 30 juni en dus is het stilaan tijd om te kijken of en waar knopen worden doorgehakt met oog op de toekomst. Het is niet anders bij KV Mechelen.

KV Mechelen leende William Togui uit aan het Tunesische Espérance Tunis, een absolute topclub in Tunesië. Optie niet gelicht Espérance had ook een aankoopoptie zitten in het huurcontract, maar heeft besloten die optie niet te gaan lichten. En dus is Togui terug in Mechelen voorlopig. Volgens Het Laatste Nieuws wordt gezocht naar een definitieve oplossing voor de spits.