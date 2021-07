'Club Brugge heeft spits nodig en wint strijd om supertalent van Antwerp, Leipzig, Bordeaux en co'

Club Brugge en Royal Antwerp FC zitten dezer dagen vaak in elkaars vaarwater. Blauw-zwart lijkt nu alvast beet te hebben. Het is ook nodig.

Zowel Club Brugge als Antwerp willen het Turkse talent Enis Destan naar de Jupiler Pro League brengen, ondertussen lijkt de strijd gestreden.

Destan

Al enkele dagen is duidelijk dat blauw-zwart wel degelijk over de beste papieren zou beschikken om hem binnen te lepelen.

Het is ook nodig: Club Brugge heeft volgens Sport/Voetbalmagazine een spits nodig en Mannaert is op zoek, want enkel Dost is onvoldoende klinkt het.