Transfernieuws en Transfergeruchten 04/07: Alderweireld

De geruchten en officiƫle deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

'Niet enkel Antwerp, maar ook andere Belgische topclub zou graag stunten met Rode Duivel'

Dat Antwerp interesse heeft in Toby Alderweireld is niet uit de lucht gegrepen. Maar er is nĆ³g meer interesse in hem, zo blijkt. (Lees meer)