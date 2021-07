'Racing Genk wil ver gaan om sterkhouder te houden, Spaanse interesse zet druk op de ketel'

KRC Genk pakte de Beker van België én de tweede plaats en wil zich ook volgend seizoen graag roeren tegen Club Brugge & co. Daar hoort ook het bij elkaar houden van de kern bij.

Bij het samenstellen van de kern voor volgend seizoen, wordt er vooral gekeken naar de huidige spelerskern.

De voorrondes van de Champions League spelen is voor velen een droom, misschien ook effectief de poulefase halen een incentive voor velen om te blijven.

Verbeterd contract

Enkel Lucumi en Onuachu lijken de club bijna zeker te verlaten - zij mogen weg bij een goed bod. Verder wil men bij Genk weinig toegevingen doen. Zo wil men voor Theo Bongonda ver gaan - hij ligt nog tot 2023 onder contract, maar zou een nieuw voorstel krijgen.

Tot op heden is er nog geen kogel door de kerk en ondertussen is er ook buitenlandse interesse. Zo zou Real Betis Sevilla wel wat zien in de flankspeler, weten Spaanse bronnen.