Transfernieuws en Transfergeruchten 03/07: Alderweireld - Arslanagic - Diandy - Tainmont - Kouame - Niangadou

De geruchten en officiƫle deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Christoph Diandy, ClƩment Tainmont en GounƩ Niangadou testen bij Moeskroen

Moeskroen wil zo snel mogelijk terug naar 1A en geeft spelers met de nodige ervaring in eerste klasse de kans op zich te tonen. (Lees meer)

Antwerp toonde concrete interesse in Toby Alderweireld

Dat Antwerp interesse heeft in Toby Alderweireld is niet uit de lucht gegrepen alleen is de prijs die eraan vasthangt aan de hoge kant. (Lees meer)

Dino Arslanagic verlaat mogelijks AA Gent voor een avontuur in Turkije

Vorige seizoen verdween hij op de achtergrond en nu lijkt een definitief vertrek nabij voor Dino Arslanagic. (Lees meer)

Christian KouamƩ, van Fiorentina, staat op het lijstje van Anderlecht

Anderlecht is nog steeds op zoek naar een nieuwe spits en heeft deze mogelijks gevonden bij Fiorentina. (Lees meer)