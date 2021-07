Antwerp informeerde wel degelijk naar de voorwaarden van Toby Alderweireld

Dat Antwerp interesse heeft in Toby Alderweireld is niet uit de lucht gegrepen alleen is de prijs die eraan vasthangt aan de hoge kant.

Toby Alderweireld wil weg bij Tottenham en dit leen een opportuniteit voor Antwerp. De centrale verdediger die zijn jeugdopleiding kreeg bij onder andere Germinal Ekeren is van het noorden van Antwerpen en heeft steeds gezegd dat hij terug in Antwerpen wil wonen. Antwerp informeerde bij Alderweireld naar de voorwaarden maar kwam van een kale reis terug. Hij ligt nog namelijk twee jaar onder contract bij Tottenham en deze willen nog een aardig bedrag voor hem vangen. De transferprijs alleen zou 15 miljoen bedragen. Dit weet Het Laatste Nieuws. Voor eender welke Belgische club is dit een enorm bedrag en zo lijkt de kans klein dat we hem snel op de Belgische velden gaan zien.