Nieuwste aanwinst Beerschot: "Dit is altijd mijn eerste optie geweest"

Beerschot heeft ervoor gezorgd dat het defensieve compartiment goed gestoffeerd is. De 18-jarige Griekse aanwinst, Apostolos Konstantopoulos, zal dus moeten vechten voor zijn plaatsje.

Konstantopoulos werd weggehaald bij het bescheiden Panetolikos, maar kon wel naar zowat elke Griekse topclub. “Een transfer naar Beerschot is altijd mijn eerste optie geweest. In Griekenland wordt sneller gekozen voor ervaren jongens, hier krijgen jonge spelers sneller een kans", vertelt hij in Het Nieuwsblad. "De Belgische is een van de beste competities om jezelf als jonge voetballer te ont­wikkelen. Ik heb er met ­Karelis ­vorig jaar mijn ploegmaat, nog over ­gesproken. Hij heeft ­alleen maar goeie dingen ­gezegd over België”

Maar het niveauverschil is wel al duidelijk. “Het voetbal is hier sneller en fysiek is het allemaal wat zwaarder. Het niveau op training is beduidend ­hoger. Mijn ambities voor dit jaar? Ik wil zelf zo veel mogelijk minuten verzamelen en met Beerschot een goed seizoen draaien. Na wat ik de voorbije weken heb gezien, heb ik er alle vertrouwen in.”