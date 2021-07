Ervaren rot Refaelov onder de indruk bij Anderlecht: "Zoiets nog nooit gezien"

Na heel wat gepalaver en moddergooien over-en-weer, is Refaelov aan de voorbereiding kunnen beginnen bij zijn nieuwe club Anderlecht.

Als voormalige speler van Antwerp en Club Brugge, heeft Refaelov al wel wat watertjes doorzwommen in het Belgische voetbal. Al was hij in de voorbereiding toch onder de indruk van bepaalde dingen bij paars-wit.

"Ik kan na drie weken al zeggen: ik heb nog nooit een voorbereiding gehad zoals hier, I like it", vertelt hij op de sociale media van de club.

De Israëli moet als ervaren rot de vele jongeren begeleiden bij Anderlecht, maar ziet vooral dat ze zichzelf ook wel kunnen redden. "Met al die jongeren haalden ze top 4, dat is echt wel straf. We willen beter doen natuurlijk maar ik kan nog niet spreken van de titel. Ik wil ook dat de andere spelers rondom mij ook beter worden. Hier voetballen geeft mij een bepaalde verantwoordelijkheid", besluit hij.