OEFENMATCHEN: 16-jarige redt meubelen voor Anderlecht, Cercle de boot in, wat deden Gent, Oostende, Antwerp en Genk?

Ook op zaterdag staan er weer heel wat oefenwedstrijden op het programma met Belgische teams in heel Europa. We lijsten het voor u graag even op.

Monaco - Cercle Brugge 3-1 Cercle Brugge begon er heel vroeg op de dag al aan met een oefenwedstrijd in Nice tegen Monaco. Het leverde een 3-1 nederlaag op. Velkovski had De Vereniging snel op voorsprong gebracht, maar de Monegasken gingen er daarna nog op en over. Anderlecht - Utrecht 1-1 Op stagen in Alkmaar speelde Anderlecht in zijn eerste oefenpartij van de dag 1-1 gelijk tegen Utrecht. De 16-jarige Lucas Stassin zorgde voor het gelijkspel voor een erg jong paars-wit. Sparta Rotterdam - Gent 3-3 AA Gent heeft zijn stage in Gent afgerond met een sterk 3-3 gelijkspel tegen Sparta Rotterdam. Tissoudali, Bruno en Odjidja zorgden voor de doelpunten voor de Buffalo's. Genk - Groningen 1-1 Paintsil scoorde de gelijkmaker halfweg de tweede wedstrijd, Mike Trésor maakte zijn debuut bij de Limburgers. Antwerp - Nordsjaelland 1-1

Amiens - Oostende 2-1