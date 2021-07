Van den Brom niet blij na oefenmatch tegen Groningen: "Ervaren jongens hebben me niet overtuigd"

John van den Brom was zaterdag geen gelukkig man na de oefenmatch tegen Groningen. Er werd gelijkgespeeld (1-1), maar vooral de eerste helft was niet van het niveau dat hij verwachtte van zijn ploeg.

Groningen troefde Genk bij momenten af en dat stak, want Genk heeft grote ambities komend seizoen. “Alles ligt nog open voor de Supercup”, zei hij na de match over zijn mogelijke ploegopstelling bij Het Nieuwsblad. “De meer ervaren jongens hebben mij absoluut niet overtuigd. Onze eerste helft beviel mij niet. We werden gewoon afgebluft. Zij waren veel agressiever. Wie niet in duel gaat, komt in de problemen.”

Na de drankpauze en wat tactische veranderingen liep het beter. “Maar dat moet uit henzelf komen. Nu goed, dat is de volgende stap. Wedstrijden zijn belangrijk. Maar ook op de trainingen geef ik mijn ogen de kost. Vrijdag spelen we tegen AZ. Vier keer 30 minuten. Dat wordt een nieuwe test voor iedereen.”