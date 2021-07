📷 Union denkt niet alleen aan voetballen maar heeft ook volwaardige teambuilding op zomerstage

Bij Union bereiden ze zich voor op een nieuw seizoen op het hoogste niveau van het vaderlandse voetbal.

Net zoals alla andere clubs, trok Union op zomerstage met de kern. Die sloten ze af met een een knappe 0-1 overwinning tegen Frans eersteklasser RC Lens. Eerder speelde lens nog gelijk tegen Standard.

Union-trainer Mazzu beseft dat niet alleen de kwaliteiten op het veld belangrijk zijn, maar ook de teamgeest. Daarom trok hij met zijn spelers op een dagje teambuilding zondag.

De spelers gingen eerst paintballen om wat stoom af te blazen maar dat was nog niet genoeg want het tweede gedeelte van de dag trokken de spelers naar binnen om een andere helm aan te doen en in een kart te racen. Dante Vanzeir toonde zich daarbij niet enkel een killer op het veld, maar ook op het racecircuit door de GP van Union op zijn naam te schrijven. Ook Anthony Moris en Casper Nielsen blonken uit.

