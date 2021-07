Beerschot is de verjaardag van Tim Nicot niet vergeten: "Je zit voor altijd in ons hart."

Beerschot staat nog steeds stil bij het tragisch overlijden van Tim Nicot. De verdediger stierf op amper 23-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand. De club had nog enkele mooie woorden over voor hun linksback.

Op 9 mei 2015 werd hij tijdens een minivoetbaltoernooi in Hemiksem getroffen door een hartstilstand. In eerste instantie werd de 23-jarige speler van Beerschot gereanimeerd en in een kunstmatige coma gehouden. Maar nauwelijks twee dagen later overleed hij alsnog in het ziekenhuis.

Het zorgde voor een pakkend afscheid in het Olympisch Stadion, maar zes jaar later zijn ze hem absoluut nog niet vergeten. Maandag zou hij namelijk dertig jaar zijn geworden: “Gelukkige verjaardag Tico, je zit voor altijd in ons hart.”