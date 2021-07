De prognose van de redactie - 17: STVV stevent af op heel moeilijke start (en we weten wat dat betekent)

Het nieuwe seizoen staat stilaan voor de deur en dus beschouwen we voor met onze jaarlijkse prognoses. Vele ploegen moeten nog altijd (heel) wat transfers doen, toch blikken we nu al vooruit. Met vandaag STVV op plaats 17: wanneer komen die spelers?

Prognose

STVV eindigde vorig seizoen 15de en de kern is er niet sterker op geworden. De situatie van Yuma Suzuki is nog onduidelijk. Het Japanse bestuur wil hem verkopen om budget vrij te maken voor andere transfers, maar in afwachting lijkt de spits niet happig om oefenwedstrijden te spelen. En dat terwijl nieuwe coach Bernd Hollerbach hem wel kan gebruiken.

Hollerbach heeft het gebrek aan spelers al verschillende keren aangehaald. In de oefenmatch tegen Westerlo moest hij Stan Van Dessel als linksback zetten, Caufriez stond rechtsback. Dat zijn geen ideale omstandigheden. Daarnaast ontbreken sterkhouders als Steve De Ridder en Jorge Teixeira nog steeds door blessures.

In de gegeven omstandigheden stevent STVV op een moeilijke competitiestart af en dreigt een heel seizoen achter de feiten te moeten aanlopen.

© photonews

Opvallende transfers

STVV huurde Dimitri Lavalée (Mainz) en Junior Pius (Antwerp). Met Aboubakary Koita haalden ze bij Waasland-Beveren wel een leuke aanvaller die het verschil kan maken. Maar qua kwaliteit mag er wel nog wat bij. Sankhon, Asamoah, Nazon, Lathouwers, Masoudi, Colombatto, Vagiannidis en Colidio zijn allemaal weg. En dat scheelt toch een slok op een borrel.

Sterke punten/Vraagtekens

De supporters beginnen zich zorgen te maken. Ze vrezen dat het Japanse bestuur niet meteen van STVV een prioriteit aan het maken is. Bij STVV communiceren ze wel dat er nieuwe spelers gaan komen, maar de vraag is wanneer. De competitie start immers al volgende week.