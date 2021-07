Kopzorgen voor John van den Brom: Zes vaste waarden onbeschikbaar voor Supercup

Zaterdag wordt het nieuwe seizoen officieel op gang getrapt met de Supercup. Het wordt een confrontatie tussen twee onthoofde ploegen, want zowel Club Brugge als Racing Genk moeten heel wat sterkhouders missen.

Bij Club Brugge komt de Supercup om uiteenlopende redenen te vroeg voor Mignolet, Sobol, Vanaken, Balanta en Vormer. Al moet bekerwinnaar Racing Genk zeker niet onderdoen wat betreft de waslijst aan afwezigen.

Zo missen de Limburgers aanstaande zaterdag de hele typedefensie van afgelopen seizoen. Naast Arteaga is ook de Colombiaanse entente niet van de partij. Lucumi, Cuesta en Munoz waren tot vorig weekend actief op de Copa America en genieten van vakantie.

Hetzelfde geldt voor EK-ganger Patrik Hrosovsky, die in tegenstelling tot Jere Uronen tegen AZ niet in actie kwam. Kristian Thorstvedt, de man die helemaal ontbolsterde na de winterstop, is dan weer op de sukkel met de knie. Terwijl zijn ploegmaats woensdag een oefenwedstrijd afwerkten, werkte hij individueel in het krachthonk. De Noor speelde nog geen minuut in deze oefencampagne en moet ook passen voor de Supercup.