Knap gebaar: Galamatch Standard-Stade Rennes afgeblazen uit respect voor slachtoffers overstromingen

De oefenwedstrijd tussen Standard en Stade Rennes had een feest moeten worden. Het was de galamatch, waarbij de fans eindelijk hun terugkeer naar Sclessin konden vieren. Door de verschrikkelijke overstromingen blazen de Rouches dit voetbalfeest af.

Voor de goede orde: de wedstrijd gaat door, maar zal achter gesloten deuren worden gespeeld op het trainingscentrum. De fans die een ticket gekocht hadden, krijgen hun geld terug. De wedstrijd zal ook live gestreamd worden.

"Zoals heel België is ook Standard Luik in rouw en in shock door de verschrikkelijke overstromingen die het land de laatste dagen hebben getroffen. Veel burgers, veel Standard supporters en sommige leden van onze club zijn direct of indirect getroffen door deze tragedie.Onze club betuigt haar oprechte medeleven en steun aan alle slachtoffers. n deze context kan onze vriendschappelijke wedstrijd tegen Stade Rennais, gepland op zaterdag 17 juli, niet langer een galawedstrijd zijn, een feest zoals het had moeten zijn..."

"Bovendien willen Standard Luik, de werknemers, de spelers, de supporters (Famille de Rouches, groepen en clubs allen verenigd) de slachtoffers helpen en deelnemen aan de collectieve inspanning. Wij staan in contact met de autoriteiten en zullen in de komende uren en dagen bekijken hoe wij ALLEMAAL op verschillende manieren onze hulp kunnen bieden aan de regio Luik, afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden", klinkt het op de webstek van de Rouches.