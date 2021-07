Club Brugge-doelman Lammens geschetst: "Zelfs als hij verloor bij kaartspelletjes kon hij ontzettend boos worden"

Senne Lammens staat morgen voor de eerste keer in doel bij Club Brugge in een officiële match. In de Supercup vervangt hij Simon Mignolet. Vader Eddy schetst in HLN het karakter van zijn zoon.

Lammens liep immers eerst zelfs als spits rond bij de jeugd. “Op een dag kwam hij thuis en wou hij keeper worden”, herinnert vader Eddy zich. “Bij de U10 en U11 werden alle veldspelers regelmatig gewisseld. Senne was dat moe – hij had gezien dat de keeper altijd mocht blijven staan. Bij Dender heb ik hem toen ingeschreven op een sportkamp voor doelmannen. In de hoop dat zijn goesting zou verdwijnen. Integendeel...” De winnaarsmentaliteit zit wel snor. “Senne wou in alles de beste zijn. En als er iemand beter was dan hij, dan deed-ie meer zijn best. Hij kon geen dag stilzitten. Dan ging hij touwtje springen. Of mee fietsen met mij. Van kleins af heeft Senne een enorme winnaarsmentaliteit. Zelfs in gewone kaartspelletjes. Als hij verloor, kon hij ontzettend boos worden. Bij ons thuis zijn de kaarten meermaals door de lucht gevlogen."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Club Brugge - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (17/07).